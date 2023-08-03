Собянин назвал блистательной Ирину Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами», — заявил Собянин.

По его словам, талант, обаяние и интеллигентность Мирошниченко вызывали искреннюю любовь зрителей.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская в беседе с телеканалом «360» заявила, что запомнила актрису Ирину Мирошниченко как приятную женщину и профессионала.