Клара Новикова поделилась воспоминаниями об Ирине Мирошниченко

Актриса Клара Новикова заявила, что Ирина Мирошниченко была потрясающей актрисой.

«Я много раз бывала с ней на концертах. Мы часто сидели за одним столом на каких-то приёмах. Всегда потрясающе одета, всегда очень несуетна. Дай бог, чтобы сегодня все так относились к профессии, как это делала Мирошниченко», — заявила Новикова в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Мирошниченко была очень требовательной на сцене.

«Для меня это очень печальное известие, потому что мы и знакомы были, и определённые отношения… просто человеческие, мы не были подругами никогда. Но мне очень жаль, что это произошло. Я знала, что она в больнице, я знала, что совсем нехорошо, но всё равно была надежда, как всегда, что справится», — сказала Новикова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил в беседе с RT смерть народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.