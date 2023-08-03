Танцовщик Гордеев рассказал о гастрольной программе театра «Русский балет» в Петербурге
- РИА Новости
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«Свой юбилей встречаю «на ногах», с большими планами, отдыхать не хочу и не собираюсь. В афише весь наш Чайковский — «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», плюс ещё «Жизель» Адана. Будем танцевать в Михайловском театре», — сообщил артист в интервью «Российской газете».
Все спектакли будет сопровождать Балтийский симфонический оркестр.
Гастроли, посвящённые 75-летию руководителя «Русского балета», пройдут в Санкт-Петербурге с 11 по 20 августа.
Ранее сообщалось, что VIII Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который прошёл во Владивостоке в июле, посетили 6,5 тыс. зрителей.