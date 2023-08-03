Танцовщик Гордеев рассказал о гастрольной программе театра «Русский балет» в Петербурге

Танцовщик и хореограф Вячеслав Гордеев в день своего 75-летнего юбилея, 3 августа, рассказал о предстоящих гастролях Московского государственного академического театра балета «Русский балет», которые пройдут в Санкт-Петербурге в августе.

«Свой юбилей встречаю «на ногах», с большими планами, отдыхать не хочу и не собираюсь. В афише весь наш Чайковский — «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», плюс ещё «Жизель» Адана. Будем танцевать в Михайловском театре», — сообщил артист в интервью «Российской газете».

Все спектакли будет сопровождать Балтийский симфонический оркестр.

Гастроли, посвящённые 75-летию руководителя «Русского балета», пройдут в Санкт-Петербурге с 11 по 20 августа.

Ранее сообщалось, что VIII Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который прошёл во Владивостоке в июле, посетили 6,5 тыс. зрителей.