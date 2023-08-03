Узнать больше

Танцовщик Гордеев рассказал о гастрольной программе театра «Русский балет» в Петербурге

Короткая ссылка
Танцовщик и хореограф Вячеслав Гордеев в день своего 75-летнего юбилея, 3 августа, рассказал о предстоящих гастролях Московского государственного академического театра балета «Русский балет», которые пройдут в Санкт-Петербурге в августе.
Танцовщик Гордеев рассказал о гастрольной программе театра «Русский балет» в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Свой юбилей встречаю «на ногах», с большими планами, отдыхать не хочу и не собираюсь. В афише весь наш Чайковский — «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», плюс ещё «Жизель» Адана. Будем танцевать в Михайловском театре», — сообщил артист в интервью «Российской газете».

Все спектакли будет сопровождать Балтийский симфонический оркестр.

Гастроли, посвящённые 75-летию руководителя «Русского балета», пройдут в Санкт-Петербурге с 11 по 20 августа.

Ранее сообщалось, что VIII Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который прошёл во Владивостоке в июле, посетили 6,5 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить