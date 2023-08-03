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Синоптик Леус предупредил о повышении температуры в Москве и Подмосковье до +34 °C в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, какую погоду стоит ждать в Москве и Московской области в ближайшие дни.
Синоптик Леус предупредил о повышении температуры в Москве и Подмосковье до +34 °C в ближайшие дни
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик предупредил, что в субботу, 5 августа, в столице температура преодолеет отметку +30 °C.

В воскресенье и понедельник, 6 и 7 августа, в Москве температура будет сохраняться в пределах +31...+33 °C, а в Подмосковье  — +29...+34 °C.

Ранее заместитель начальника — начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулёва рассказала, что августовские температуры в регионе будут на 1—2 градуса выше нормы.

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