Синоптик Леус предупредил о повышении температуры в Москве и Подмосковье до +34 °C в ближайшие дни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, какую погоду стоит ждать в Москве и Московской области в ближайшие дни.

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик предупредил, что в субботу, 5 августа, в столице температура преодолеет отметку +30 °C.

В воскресенье и понедельник, 6 и 7 августа, в Москве температура будет сохраняться в пределах +31...+33 °C, а в Подмосковье — +29...+34 °C.

Ранее заместитель начальника — начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулёва рассказала, что августовские температуры в регионе будут на 1—2 градуса выше нормы.