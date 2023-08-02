Синоптик Чулева: августовские температуры в ЯНАО будут на 1—2 градуса выше нормы

Заместитель начальника — начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева рассказала о погоде в регионе в августе.

«По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в августе составит +12…+14 °С, что выше нормы на 1—2 градуса», — сказала она в беседе с ИА «Север-Пресс».

Большую часть первой декады ожидаются ночные температуры +13...+18 °С. Днём прогнозируется +24...+29 °С.

В середине следующей недели возможно понижение температур до +7...+12 °С ночью и +18...+23 °С днём.

«Такая температура воздуха будет преобладающей во второй и начале третьей декады», — сказала Чулева.

Ранее климатолог Алексей Кокорин в беседе с URA.RU заявил, что недостатка кислорода на Земле нет, поскольку планета живёт за счёт запасов, накопленных за миллионы лет.