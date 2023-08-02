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Диетолог Стародубова посоветовала соблюдать режим питания

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Главный диетолог Москвы доктор медицинских наук Антонина Стародубова заявила, что здоровое питание подразумевает разнообразную и вкусную пищу.
Диетолог Стародубова посоветовала соблюдать режим питания
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«А ещё есть три закона, о которых всегда напоминает научный руководитель нашего центра академик РАН Виктор Тутельян. Первый — закон соответствия энергии, которую мы потребляем, — калорийности пищи нашим энергозатратам», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, также есть закон полноценности и сбалансированности. Третьим законом эксперт назвала соблюдение режима питания.

Как отметила Стародубова, диетологи ничего не запрещают, но ряд ограничений рекомендуют, например на пищевую соль и сахар.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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