Синоптики предупредили о дожде, ветре и грозе в Москве до конца дня 2 августа.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — отмечается в сообщении.

Жителей Москвы призвали быть осторожными во время непогоды и не укрываться под деревьями.

Ранее в МЧС предупредили о жаре до +34 °С в Москве в выходные.