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В Красноярске объявили режим «чёрного неба» до вечера 3 августа

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До вечера 3 августа в Красноярске объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных погодных условий.

«C 13 часов 2 августа 2023 года до 19 часов 3 августа 2023 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В центре и на юге Красноярского края ожидается жаркая погода, температура днём достигнет +30...+32 °С.

Ранее в Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, с 18:00 мск 2 августа в связи с грозами.

Власти призвали местных жителей быть осторожными на дорогах, а водителей воздержаться от поездок.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал тёплый август в регионах страны.

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