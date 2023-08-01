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В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности с вечера среды из-за гроз

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«Жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 18:00 мск 2 августа в связи с грозами.
В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности с вечера среды из-за гроз
  • Gettyimages.ru

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации города.

«По информации Росгидрометцентра, с 18:00 2 августа до 06:00 4 августа на территории Санкт‑Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы», — пишет пресс-служба.

Власти призвали местных жителей быть осторожными на дорогах, а водителей воздержаться от поездок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал тёплый август в регионах страны.

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