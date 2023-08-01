В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности с вечера среды из-за гроз

«Жёлтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге с 18:00 мск 2 августа в связи с грозами.

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