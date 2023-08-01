Энтомолог Марьинский: человек не представляет интереса для осы

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Вадим Марьинский заявил, что человек не представляет интереса для осы — она жалит только тогда, когда защищается.

«Если её схватили или сели на неё, она укусит. Если в парке встретились с осой, то не нужно от неё отмахиваться — можно ударить случайно по ней рукой, и тогда, почувствовав опасность, она может ужалить», — пояснил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, для большинства людей укус осы не опасен, кроме тех, у кого есть аллергия.

«Если общего ухудшения не наблюдается, то всё в порядке. Особенно если человека уже кусали осы и он знает, что реакции не было», — добавил Марьинский.

Ранее терапевт клиники DocMed Римма Попова рассказала, как действовать при укусе пчелы или осы.