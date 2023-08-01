Independent: над премьером Британии посмеялись на пивном фестивале в Лондоне
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Об этом говорится в публикации The Independent.
Во время того, как Сунак наливал пиво в стакан, один из посетителей сыронизировал в адрес премьера.
«Премьер-министр, какая ирония, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами наливаете пиво», — сказал мужчина.
Другой недовольный гражданин накричал на пьющего пиво премьера (который также является поклонником газированных напитков).
«Премьер-министр, это не кока-кола», — выкрикнул он.
Ранее стало известно, что британские власти пытались отговорить Евросоюз от использования аргентинского названия Мальвинских островов.