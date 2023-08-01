Independent: над премьером Британии посмеялись на пивном фестивале в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подвергся насмешкам во время посещения пивного фестиваля в Лондоне, на который он пришёл для продвижения новой политики в отношении алкогольных акцизов.

Об этом говорится в публикации The Independent.

Во время того, как Сунак наливал пиво в стакан, один из посетителей сыронизировал в адрес премьера.

«Премьер-министр, какая ирония, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами наливаете пиво», — сказал мужчина.

Другой недовольный гражданин накричал на пьющего пиво премьера (который также является поклонником газированных напитков).

«Премьер-министр, это не кока-кола», — выкрикнул он.

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