На телеканале RU.TV прокомментировали акцию протеста в Батуми из-за прибытия «звёздного круиза»

Генеральный продюсер музыкального телеканала RU.TV Михаил Богомолов прокомментировал акцию протеста в Батуми из-за прибытия туда 31 июля «звёздного круиза», который направлялся из Сочи в Турцию.

По его словам, отношения между Россией и Грузией переживали разные времена, но такой язык, как музыка, может их укрепить.

«Нам очень жаль, что несколько десятков агрессивно настроенных людей предприняли попытку опорочить само понятие кавказского гостеприимства. Однако, к счастью, им это не удалось», — сказал он.

Как заявили в пресс-службе «Русской Медиагруппы», присутствие на судне звёзд «Русского Радио» и RU.TV «возмутило проживающих в Батуми эмигрантов с Украины и из России — на причале не было практически ни одного грузина».

Вечером 31 июля лайнер, как и планировалось, отправился в сторону Турции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что считает провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.