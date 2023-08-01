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Минприроды Карелии призвало дачников собирать урожай, чтобы не привлекать медведей

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Минприроды Карелии обратилось к местным жителям с призывом собирать весь урожай на своих дачах, чтобы не привлекать медведей.
Минприроды Карелии призвало дачников собирать урожай, чтобы не привлекать медведей
  • Gettyimages.ru

Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Что необходимо сделать, чтобы медведь не пришёл к вам в гости? Убрать с участка весь урожай – тогда медведю ничего не останется, кроме как уйти обратно в лес. Не найдя лакомства в населённом пункте, он также не решит вернуться за добавкой вновь. Дачники, собирайте урожай вовремя!» — рекомендовало Минприроды.

Кроме того, представитель ведомства посоветовал не оставлять на дачных участках мусор и съедобные отходы. Также в заявлении попросили оперативно сообщать в Минприроды о случаях приближения медведей к населённым пунктам.

Ранее сообщалось, что в городе Алексин Тульской области медведь лапой разодрал руки матери с ребёнком на одной из зооферм.

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