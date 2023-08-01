Госпитализированного Ивана Краско планируют выписать 3 августа

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный в Санкт-Петербурге из-за осложнений после инсульта, идёт на поправку. Выписка актёра запланирована на 3 августа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Фёдора Краско, актёр театра и кино чувствует себя хорошо.

Краско стало плохо 13 июля. Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России. Артист перенёс операцию, после чего продолжил лечение в неврологическом отделении. Позже его перевели в реабилитационный корпус.

Ранее стало известно, что актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве.