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Госпитализированного Ивана Краско планируют выписать 3 августа

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Народный артист России Иван Краско, госпитализированный в Санкт-Петербурге из-за осложнений после инсульта, идёт на поправку. Выписка актёра запланирована на 3 августа.
Госпитализированного Ивана Краско планируют выписать 3 августа
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Фёдора Краско, актёр театра и кино чувствует себя хорошо.

Краско стало плохо 13 июля. Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России. Артист перенёс операцию, после чего продолжил лечение в неврологическом отделении. Позже его перевели в реабилитационный корпус.

Ранее стало известно, что актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве.

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