Госпитализированного Ивана Краско планируют выписать 3 августа
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Фёдора Краско, актёр театра и кино чувствует себя хорошо.
Краско стало плохо 13 июля. Его доставили в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России. Артист перенёс операцию, после чего продолжил лечение в неврологическом отделении. Позже его перевели в реабилитационный корпус.
Ранее стало известно, что актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в Москве.