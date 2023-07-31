В сети вышел первый трейлер перезапуска «Дети шпионов: Армагеддон»

В сети вышел трейлер нового фантастического боевика Роберта Родригеса «Дети шпионов: Армагеддон».

Как стало известно из ролика, премьера ленты на Netflix состоится 22 сентября. Поклонники франшизы увидят эффектные драки, погони, взрывы и станут свидетелями выполнения миссии, которая под силу только маленьким шпионам, — спасти родителей-спецагентов, а заодно и весь земной шар.

В роли спецагентов задействованы Закари Ливай («Шазам!», «Мавританец») и Джина Родригес («Аннигиляция», «Глубоководный горизонт»). Кроме того, в перезапуске снялся и сам Роберт Родригес, выступивший по традиции автором и режиссёром.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер продолжения «Жизни по вызову».