Узнать больше

В сети вышел первый трейлер перезапуска «Дети шпионов: Армагеддон»

Короткая ссылка
В сети вышел трейлер нового фантастического боевика Роберта Родригеса «Дети шпионов: Армагеддон».
В сети вышел первый трейлер перезапуска «Дети шпионов: Армагеддон»
  • Gettyimages.ru

Как стало известно из ролика, премьера ленты на Netflix состоится 22 сентября. Поклонники франшизы увидят эффектные драки, погони, взрывы и станут свидетелями выполнения миссии, которая под силу только маленьким шпионам, — спасти родителей-спецагентов, а заодно и весь земной шар.

В роли спецагентов задействованы Закари Ливай («Шазам!», «Мавританец») и Джина Родригес («Аннигиляция», «Глубоководный горизонт»). Кроме того, в перезапуске снялся и сам Роберт Родригес, выступивший по традиции автором и режиссёром.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер продолжения «Жизни по вызову».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить