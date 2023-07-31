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Смертоносный ураган 29 июля в Татарстане случился из-за контраста температур

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В Гидрометцентре Татарстана объяснили причины появления смертоносного погодного явления в регионе 29 июля.
Смертоносный ураган 29 июля в Татарстане случился из-за контраста температур
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Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника Гидрометцентра региона Феликса Гоголя. 

По словам специалиста, опасное метеоявление произошло из-за контрастных температур. 

«На очень тёплый воздух пришёл очень холодный. Этот контраст обусловил развитие негативных процессов», — объяснил он. 

Ранее сообщалось, что в Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра

Также в МЧС России передавали, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.

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