Смертоносный ураган 29 июля в Татарстане случился из-за контраста температур
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Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника Гидрометцентра региона Феликса Гоголя.
По словам специалиста, опасное метеоявление произошло из-за контрастных температур.
«На очень тёплый воздух пришёл очень холодный. Этот контраст обусловил развитие негативных процессов», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что в Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра.
Также в МЧС России передавали, что в результате непогоды в Приволжском федеральном округе погибли девять человек, ещё 67 пострадали.