В Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра

В Казани повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов из-за шквалистого ветра.

Об этом информирует РИА Новости.

Местные власти предупредили, что вечером 29 и 30 июля в течение дня в городе ожидаются ливни, град, шквалистые усиления ветра локально до 25—28 м/с.

Жители Казани в соцсетях рассказывают о последствиях непогоды. Отмечается, что с одной из остановок сорвало крышу. Также ветром унесло навес с мусорной площадки в жилом комплексе.

Накануне стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.