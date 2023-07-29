Узнать больше

В Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра

Короткая ссылка
В Казани повреждены крыши, повалено несколько деревьев и заборов из-за шквалистого ветра.
В Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

Местные власти предупредили, что вечером 29 и 30 июля в течение дня в городе ожидаются ливни, град, шквалистые усиления ветра локально до 25—28 м/с.

Жители Казани в соцсетях рассказывают о последствиях непогоды. Отмечается, что с одной из остановок сорвало крышу. Также ветром унесло навес с мусорной площадки в жилом комплексе.

Накануне стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить