В Казани повреждены крыши и повалено несколько деревьев из-за шквалистого ветра
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Местные власти предупредили, что вечером 29 и 30 июля в течение дня в городе ожидаются ливни, град, шквалистые усиления ветра локально до 25—28 м/с.
Жители Казани в соцсетях рассказывают о последствиях непогоды. Отмечается, что с одной из остановок сорвало крышу. Также ветром унесло навес с мусорной площадки в жилом комплексе.
Накануне стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.