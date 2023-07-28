В Казани переносят дневные мероприятия из-за сильной жары

В Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Дирекцию парков и скверов.

В частности, мастер-класс по шаффлу, запланированный на 11:00 29 июля, пройдёт в 17:00.

Жителям и гостям города советуют брать с собой воду, поскольку вечером также может быть жарко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.