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В Казани переносят дневные мероприятия из-за сильной жары

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В Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.
В Казани переносят дневные мероприятия из-за сильной жары
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Дирекцию парков и скверов.

В частности, мастер-класс по шаффлу, запланированный на 11:00 29 июля, пройдёт в 17:00.

Жителям и гостям города советуют брать с собой воду, поскольку вечером также может быть жарко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.

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