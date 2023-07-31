Специалист Бондаренко призвала не заводить дома енотов

Руководитель дома енота «Банда-Енот» Виктория Бондаренко назвала «опасной» идею завести дома енота.

«Он как трёхлетний ребёнок по интеллекту, но живёт до 20 лет. Они совершенно не понимают слова «нет». Людей они воспринимают не как хозяев, а как ещё одного енота. Я знаю во всём мире только одного дрессированного енота и двух носух, которые выступают в цирке, все остальные очень свободолюбивые и приказам не поддаются», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, еноты — не домашние животные, и дома они будут всё хватать и ломать.

Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов Госдумы обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.