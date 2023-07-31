Специалист Бондаренко призвала не заводить дома енотов
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«Он как трёхлетний ребёнок по интеллекту, но живёт до 20 лет. Они совершенно не понимают слова «нет». Людей они воспринимают не как хозяев, а как ещё одного енота. Я знаю во всём мире только одного дрессированного енота и двух носух, которые выступают в цирке, все остальные очень свободолюбивые и приказам не поддаются», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, еноты — не домашние животные, и дома они будут всё хватать и ломать.
Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов Госдумы обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.