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Специалист Бондаренко призвала не заводить дома енотов

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Руководитель дома енота «Банда-Енот» Виктория Бондаренко назвала «опасной» идею завести дома енота.
Специалист Бондаренко призвала не заводить дома енотов
  • Gettyimages.ru

«Он как трёхлетний ребёнок по интеллекту, но живёт до 20 лет. Они совершенно не понимают слова «нет». Людей они воспринимают не как хозяев, а как ещё одного енота. Я знаю во всём мире только одного дрессированного енота и двух носух, которые выступают в цирке, все остальные очень свободолюбивые и приказам не поддаются», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, еноты — не домашние животные, и дома они будут всё хватать и ломать.

Ранее президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц прокомментировал в беседе с RT предложение депутатов Госдумы обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.

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