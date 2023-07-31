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Из-за тайфуна «Доксури» свыше 31 тысячи жителей Пекина вынуждены покинуть свои дома

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Из-за тайфуна «Доксури» в Пекине более 31 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома.
Из-за тайфуна «Доксури» свыше 31 тысячи жителей Пекина вынуждены покинуть свои дома
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV. 

Уточняется, что супертайфун стал одним из сильнейших обрушившихся на Китай за последние годы, он вызвал масштабное наводнение в прошлые выходные в провинции Фуцзянь. 

По данным метеорологов, ночью средний уровень осадков в Пекине составил 140,7 мм, а максимальное количество осадков в районе Фаншань достигло 500,4 мм. 

Ожидается, что в понедельник, 31 июля, в южных и западных районах дожди будут более интенсивными.  

По сообщениям государственных СМИ, разрушений и жертв нет. 

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек. В городе объявлен «красный» уровень опасности.

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