Из-за тайфуна «Доксури» свыше 31 тысячи жителей Пекина вынуждены покинуть свои дома
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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV.
Уточняется, что супертайфун стал одним из сильнейших обрушившихся на Китай за последние годы, он вызвал масштабное наводнение в прошлые выходные в провинции Фуцзянь.
По данным метеорологов, ночью средний уровень осадков в Пекине составил 140,7 мм, а максимальное количество осадков в районе Фаншань достигло 500,4 мм.
Ожидается, что в понедельник, 31 июля, в южных и западных районах дожди будут более интенсивными.
По сообщениям государственных СМИ, разрушений и жертв нет.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек. В городе объявлен «красный» уровень опасности.