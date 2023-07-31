Из-за тайфуна «Доксури» свыше 31 тысячи жителей Пекина вынуждены покинуть свои дома

Из-за тайфуна «Доксури» в Пекине более 31 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на государственную телекомпанию CCTV.

Уточняется, что супертайфун стал одним из сильнейших обрушившихся на Китай за последние годы, он вызвал масштабное наводнение в прошлые выходные в провинции Фуцзянь.

По данным метеорологов, ночью средний уровень осадков в Пекине составил 140,7 мм, а максимальное количество осадков в районе Фаншань достигло 500,4 мм.

Ожидается, что в понедельник, 31 июля, в южных и западных районах дожди будут более интенсивными.

По сообщениям государственных СМИ, разрушений и жертв нет.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шицзячжуан из-за проливных дождей эвакуировали более 20 тыс. человек. В городе объявлен «красный» уровень опасности.