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Синоптик Шувалов: жителей Москвы ждёт тёплое начало августа

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал тёплую погоду в Москве на следующей неделе.
Синоптик Шувалов: жителей Москвы ждёт тёплое начало августа
  • РИА Новости

«Нас ждёт тёплое начало августа с температурой не ниже климатической нормы, а в отдельные дни и выше на 1—3 °С климатической нормы. Дневная температура будет практически постоянно +22...+27 °С», — поделился синоптик.

По его словам, всю неделю будет дождь, кроме понедельника и вторника.

«Я называю это «огуречной» погодой. Тёплой и с дождями. Катаклизмов и сильных ливней ожидать не приходится. Давление не скачет», — сказал Шувалов.

Ранее синоптик Леус заявил об уходе на северо-восток циклона, влияющего на погоду в столице.

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