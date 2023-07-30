Синоптик Шувалов: жителей Москвы ждёт тёплое начало августа
- РИА Новости
«Нас ждёт тёплое начало августа с температурой не ниже климатической нормы, а в отдельные дни и выше на 1—3 °С климатической нормы. Дневная температура будет практически постоянно +22...+27 °С», — поделился синоптик.
По его словам, всю неделю будет дождь, кроме понедельника и вторника.
«Я называю это «огуречной» погодой. Тёплой и с дождями. Катаклизмов и сильных ливней ожидать не приходится. Давление не скачет», — сказал Шувалов.
Ранее синоптик Леус заявил об уходе на северо-восток циклона, влияющего на погоду в столице.