Синоптик Леус заявил об уходе на северо-восток циклона, влияющего на погоду в столице

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, когда жителям столичного региона ждать прекращения дождей.

Специалист отметил, что циклон, который влияет сейчас на погоду в столичном регионе, постепенно уходит на северо-восток.

«В вечерние часы дожди будут прекращаться на западе и в центре столичного региона, а вот на востоке они ещё сохранятся и сегодняшней ночью, и местами в воскресенье. А в целом воскресенье в большинстве районов столичного региона, в Москве и в западной половине Московской области, будет гораздо более комфортным в плане погоды. За погоду будет отвечать антициклон с запада, так что днём в воскресенье переменная облачность и в большинстве районов без осадков. Будет заметно теплее. Если сегодня +18…+19 °С, то завтра +22…+24 °С в Москве и +20…+25 °С на территории области», — рассказал Леус.

По его словам, новая неделя начнётся с солнечной и сухой погоды.

«Температура будет соответствовать календарю: +24…+26 °С в Москве и +22…+27 °С в Подмосковье», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.