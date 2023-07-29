Синоптик Леус заявил об уходе на северо-восток циклона, влияющего на погоду в столице
- РИА Новости
Специалист отметил, что циклон, который влияет сейчас на погоду в столичном регионе, постепенно уходит на северо-восток.
«В вечерние часы дожди будут прекращаться на западе и в центре столичного региона, а вот на востоке они ещё сохранятся и сегодняшней ночью, и местами в воскресенье. А в целом воскресенье в большинстве районов столичного региона, в Москве и в западной половине Московской области, будет гораздо более комфортным в плане погоды. За погоду будет отвечать антициклон с запада, так что днём в воскресенье переменная облачность и в большинстве районов без осадков. Будет заметно теплее. Если сегодня +18…+19 °С, то завтра +22…+24 °С в Москве и +20…+25 °С на территории области», — рассказал Леус.
По его словам, новая неделя начнётся с солнечной и сухой погоды.
«Температура будет соответствовать календарю: +24…+26 °С в Москве и +22…+27 °С в Подмосковье», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Казани переносят дневные мероприятия, которые должны были состояться в общественных пространствах, из-за сильной жары.