Финалы премии уличной культуры пройдут в августе в Ставрополе

Финалы конкурса-премии уличной культуры «Кардо» состоятся в августе в Ставрополе.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ожидаются участники из 40 стран. Они будут бороться за победу в десяти номинациях.

«Участников ждут образовательные мастер-классы по хип-хопу, паркуру и граффити, соревнования по FIFA и Mortal Combat, выставка автомобилей и экстрим-мотоциклов, музей скейтбординга, театральные постановки, показы фильмов», — отмечается в сообщении.

Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.