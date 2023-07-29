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Финалы премии уличной культуры пройдут в августе в Ставрополе

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Финалы конкурса-премии уличной культуры «Кардо» состоятся в августе в Ставрополе.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ожидаются участники из 40 стран. Они будут бороться за победу в десяти номинациях.

«Участников ждут образовательные мастер-классы по хип-хопу, паркуру и граффити, соревнования по FIFA и Mortal Combat, выставка автомобилей и экстрим-мотоциклов, музей скейтбординга, театральные постановки, показы фильмов», — отмечается в сообщении.

Ранее министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала об особенностях II Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня», который состоится в Тульском кремле 25—27 августа.

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