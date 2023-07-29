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Синоптик заявил о выпадении в Подмосковье 50% от нормы осадков за сутки

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о выпадении в Московской области 50% от нормы осадков.
Синоптик заявил о выпадении в Подмосковье 50% от нормы осадков за сутки
  • РИА Новости

«В Москве за сутки выпала 1/5 месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%!» — написал он в своём Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 14 мм, в Тушино — 17 мм, МГУ и Балчуг — 19 мм, что «составляет 1/5 месячной нормы».

«В Подмосковье больше всего зафиксировано в Егорьевске — 32 мм и Коломне — 35 мм — это ровно 50% от всего июльского объёма небесной влаги», — добавил он.

Тишковец подчеркнул, что за этот июль в Москве уже выпало 144 мм, что в 1,7 раза больше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.

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