Синоптик Леус: в Москве 29 июля ожидаются дожди и до +19 °С

В Москве 29 июля ожидаются облачная погода, временами дожди и до +19 °С.

Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как передаёт его слова РИА Новости, ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди.

Осадки прекратятся в вечерние часы, отметил Леус.

«В Москве +17...+19 °С, в Подмосковье — от +16...+21 °С», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 30 июля, в столичный регион вернётся лето. Температура воздуха составит +23...+25 °С.