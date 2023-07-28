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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса находится дома в стабильном состоянии

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Полина Полетаева
Ольга Шукшина, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о состоянии народной артистки РСФСР.
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что актриса находится дома в стабильном состоянии
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

«Да, действительно, мы уже дома. Всё, слава богу. Она восстановлена, практически стабилизирована. Ну, слабенькая, конечно. Но всё-таки два месяца ушло на течение этого тяжёлого заболевания. Теперь надо всю свою жизнь посвятить профилактике», — рассказала собеседница RT.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из больницы в реабилитационный центр Москвы.

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