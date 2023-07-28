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В МЧС Татарстана посоветовали не находиться на жаре и закрывать окна в помещении

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану рассказали, как сохранить здоровье в жаркую погоду.
В МЧС Татарстана посоветовали не находиться на жаре и закрывать окна в помещении
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Об этом сообщает inkazan.ru.

В частности, спасатели рекомендуют поддерживать дома прохладную температуру и не находиться на жаре.

Также желательно пить больше воды и не заниматься интенсивной физической нагрузкой.

«Помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергся риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь», — отметили в пресс-службе.

Нельзя оставлять детей и животных в автомобиле на парковке. Ещё одна рекомендация — помогать пожилым и больным людям, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT заявил, что 29 июля в Москве ожидаются усиление ветра до 18 м/с и осадки.

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