Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за сильной жары
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Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер 6—11 м/с, днём и вечером — до 24 м/с.
Жаркая погода прогнозируется и в Тюмени. Днём температура воздуха составит +22...+27 °С, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с. Возможны дожди, местами грозы и град.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT заявил, что 29 июля в Москве ожидаются осадки и усиление ветра до 18 м/с.