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Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за сильной жары

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. В субботу, 29 июля, в регионе ожидается до +37 °С.
Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за сильной жары
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir_Timofeev

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер 6—11 м/с, днём и вечером — до 24 м/с.

Жаркая погода прогнозируется и в Тюмени. Днём температура воздуха составит +22...+27 °С, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

Порывы ветра могут достигать 16—18 м/с. Возможны дожди, местами грозы и град.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT заявил, что 29 июля в Москве ожидаются осадки и усиление ветра до 18 м/с.

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