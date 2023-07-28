В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +33 °C

В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +28...+33 °C.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Отмечается, что температура ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C. Осадки в этот период не ожидаются.

29 июля порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Также в Удмуртии в выходные температура воздуха ожидается +28...+33 °C, как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Гидрометцентр региона. Кроме того, местами могут быть кратковременные дожди и грозы.

В понедельник температура воздуха опустится до +24…+29 °C, ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT заявил, что 29 июля в Москве ожидаются усиление ветра до 18 м/с и осадки.