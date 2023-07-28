Узнать больше

В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +33 °C

Короткая ссылка
В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +28...+33 °C.
В Челябинской области 29—31 июля ожидается повышение температуры до +33 °C
  • Gettyimages.ru
  • © Thicha studio

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Отмечается, что температура ночью будет колебаться в пределах +12...+18 °C. Осадки в этот период не ожидаются.

29 июля порывы ветра могут достигать 13 м/с.

Также в Удмуртии в выходные температура воздуха ожидается +28...+33 °C, как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Гидрометцентр региона. Кроме того, местами могут быть кратковременные дожди и грозы.

В понедельник температура воздуха опустится до +24…+29 °C, ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT заявил, что 29 июля в Москве ожидаются усиление ветра до 18 м/с и осадки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить