В Татарстане в конце июля и начале августа ожидаются дожди и грозы

В Республике Татарстан в конце июля и начале августа ожидаются дожди и грозы. При этом температура воздуха может подняться до +36 °С.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Синоптики спрогнозировали в воскресенье сильные дожди с грозами, а также усиление ветра до 17—22 м/с. Температура будет находиться в пределах +26...+35 °С.

Также на следующей неделе ожидаются дожди, грозы и температура +24...+33 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что 29 июля в Москве ожидается усиление ветра до 18 м/с и осадки.