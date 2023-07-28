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В Татарстане в конце июля и начале августа ожидаются дожди и грозы

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В Республике Татарстан в конце июля и начале августа ожидаются дожди и грозы. При этом температура воздуха может подняться до +36 °С.
В Татарстане в конце июля и начале августа ожидаются дожди и грозы
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  • © AH86

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Синоптики спрогнозировали в воскресенье сильные дожди с грозами, а также усиление ветра до 17—22 м/с. Температура будет находиться в пределах +26...+35 °С.

Также на следующей неделе ожидаются дожди, грозы и температура +24...+33 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил, что 29 июля в Москве ожидается усиление ветра до 18 м/с и осадки.

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