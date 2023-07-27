Более тысячи заявок на участие пришло на Всероссийский конкурс «Открытая сцена»

Артист театра, кино и дубляжа, музыкант, член жюри I Всероссийского конкурса «Открытая сцена» Антон Эльдаров рассказал, что на участие в мероприятии пришло уже более тысячи заявок. Конкурс среди детей и непрофессиональных артистов состоится в рамках II Международного фестиваля добрых искусств «Пятницкая башня» в Туле.

Об этом он сообщил в беседе с НСН.

«Этот конкурс — это уникальная история, потому что поступило уже более тысячи заявок со всех уголков России и даже Белоруссии», — уточнил Эльдаров.

Он также отметил, что все желающие в возрасте от семи до 30 лет могут отправить заявку до 1 августа, а имена финалистов узнают уже 5 августа.

«Заявки все интересные, но в финале останутся самые лучшие из самых лучших», — добавил член жюри.

Утверждается, что заявление на участие можно подать онлайн.

Ранее стало известно, что фестиваль «Пятницкая башня» пройдёт в Тульском кремле 25—27 августа.