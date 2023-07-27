Актёр Бурляев: Дробышева относится к плеяде тех, чьи имена вписаны золотом в историю кино

Народный артист России Николай Бурляев в беседе с RT поделился воспоминаниями об актрисе Нине Дробышевой.

«С Ниной Дробышевой дал Бог мне играть в спектакле «Цезарь и Клеопатра». Играли мы брата и сестру. Мы сотрудничали очень нежно, тепло. Она уже была прославленная актриса, у неё уже были сыграны звёздные роли», — вспоминает собеседник RT.

Он также высказал сожаление в связи с тем, что мало общался в жизни с Дробышевой.

«Уходят самые знакомые люди советской эпохи, советского кино. Нина Дробышева относится к этой плеяде тех, чьи имена уже вписаны золотом в историю советского кинематографа. Люди, которые будут впоследствии видеть фильмы с участием Нины Дробышевой, будут через её облик, через её глаза открывать чистую, солнечную душу, которая служила своему Отечеству и культуре», — сказал Бурляев.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева.