Узнать больше

Умерла актриса Нина Дробышева

Короткая ссылка
Народная артистка России, актриса театра и кино Нина Дробышева скончалась на 85-м году жизни.

О смерти актрисы сообщил в четверг, 27 июля, театр Моссовета, где она служила с 1962 года, передаёт Life.ru.

В театре сообщат дополнительно, в какой день состоится прощание с артисткой.

Нина Дробышева сыграла в театре десятки ролей, в одном из спектаклей она воплотила на сцене образ Эдит Пиаф. Артистка также известна зрителям по роли Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо».

24 июля в возрасте 101 года умерла заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить