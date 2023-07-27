Умерла актриса Нина Дробышева
О смерти актрисы сообщил в четверг, 27 июля, театр Моссовета, где она служила с 1962 года, передаёт Life.ru.
В театре сообщат дополнительно, в какой день состоится прощание с артисткой.
Нина Дробышева сыграла в театре десятки ролей, в одном из спектаклей она воплотила на сцене образ Эдит Пиаф. Артистка также известна зрителям по роли Саши Львовой в фильме Григория Чухрая «Чистое небо».
24 июля в возрасте 101 года умерла заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова.