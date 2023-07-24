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Умерла актриса Нуриет Схакумидова

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В возрасте 101 года скончалась заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Республики Адыгея Нуриет Схакумидова.
Умерла актриса Нуриет Схакумидова
  • © Пресс-служба Главы Республики Адыгея

Об этом на своей странице в VK сообщил музыкант Адам Ачмиз. Он уточнил, что Схакумидова была человеком искусства, профессионалом своего дела и общественным деятелем.

«За неполные 102 года интересной жизни своим талантом и большим сердцем она тронула десятки сотен людей», — написал Ачмиз.

Родилась актриса 20 августа 1921 года. Больше 50 лет она прослужила в Русском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина в Майкопе, где исполнила множество ролей.

Ранее стало известно, что Иван Краско был переведён в реабилитационный корпус.

 

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