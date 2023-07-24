Умерла актриса Нуриет Схакумидова
- © Пресс-служба Главы Республики Адыгея
Об этом на своей странице в VK сообщил музыкант Адам Ачмиз. Он уточнил, что Схакумидова была человеком искусства, профессионалом своего дела и общественным деятелем.
«За неполные 102 года интересной жизни своим талантом и большим сердцем она тронула десятки сотен людей», — написал Ачмиз.
Родилась актриса 20 августа 1921 года. Больше 50 лет она прослужила в Русском государственном драматическом театре имени А.С. Пушкина в Майкопе, где исполнила множество ролей.
Ранее стало известно, что Иван Краско был переведён в реабилитационный корпус.