Диетолог Ноев призвала не покупать продукты «с рук»

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев заявила, что употребление продуктов, купленных «с рук», может вызвать проблемы со здоровьем.

«Во-первых, продавцы фруктов и овощей часто не соблюдают правила гигиены: ящики стоят прямо на земле, бахчевые лежат без поддонов, продукты напитываются всей таблицей Менделеева от мимо проезжающих машин», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, эта продукция может храниться при неправильной температуре, что способствует развитию, например, бактерий.

Ноев посоветовала покупать еду в официальных точках, имеющих лицензии и сертификаты.

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