В Оренбурге отреставрируют дом Тимашевых

В Оренбурге рассказали о планах по реставрации дома Тимашевых. В здании разместят площадку для театральной молодёжной среды.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

В едином ансамбле объединят дом Тимашевых и два флигеля. Здание построено в 1770-х годах. В 1990-х там произошёл сильный пожар.

«В процессе реконструкции будут выполнены все мероприятия по сохранению и воссозданию архитектурной стилевой композиции, воссозданию декора», — отметили в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к 2027 году отреставрируют дом причта храма Христа Спасителя.