Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в порту Архангельск в акватории реки Северная Двина.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По предварительной информации, инцидент произошёл при бункеровке судна дизельным топливом.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина», — говорится в заявлении.

На текущий момент специалисты проводят мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили уголовное дело по требованию природоохранной прокуратуры из-за потопа в Тисосамшитовой роще.