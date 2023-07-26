Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
По предварительной информации, инцидент произошёл при бункеровке судна дизельным топливом.
«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина», — говорится в заявлении.
На текущий момент специалисты проводят мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили уголовное дело по требованию природоохранной прокуратуры из-за потопа в Тисосамшитовой роще.