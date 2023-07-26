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Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске

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Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в порту Архангельск в акватории реки Северная Двина.
Прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске
  • Gettyimages.ru
  • © James L. Amos

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По предварительной информации, инцидент произошёл при бункеровке судна дизельным топливом.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов 26 июля в акватории реки Северная Двина», — говорится в заявлении.

На текущий момент специалисты проводят мероприятия по локализации разлива нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что в Сочи возбудили уголовное дело по требованию природоохранной прокуратуры из-за потопа в Тисосамшитовой роще.

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