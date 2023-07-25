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В Сочи возбудили уголовное дело после потопа в Тисосамшитовой роще

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В Сочи по факту потопа в Тисосамшитовой роще возбудили уголовное дело по требованию природоохранной прокуратуры.
В Сочи возбудили уголовное дело после потопа в Тисосамшитовой роще
  • Gettyimages.ru
  • © FotoLesnik

Как передаёт ОТР, в начале лета после сильных дождей в русле реки Хосты образовалась заводь. Она угрожала особо охраняемой природной территории (ООПТ) Кавказского заповедника экологической катастрофой.

Как показала проверка, на нескольких участках в заповеднике были свалены кучи бесхозного грунта. Впоследствии грунт и расположенные на нём деревья сместились, что и образовало антропогенную запруду на Хосте, пишет «Кубань 24».

В результате речные воды затопили Тисосамшитовую рощу в биосферном заповеднике.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается жара в ближайшие дни. 

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