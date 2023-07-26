В Британии жюри присяжных признало актёра Кевина Спейси невиновным

Голливудский актёр Кевин Спейси был оправдан судом присяжных в деле о совершении сексуальных преступлений в отношении четырёх мужчин.

Соответствующее решение было принято жюри присяжных коронного суда района Сазерк британской столицы.

По данным портала Sky News, актёр едва сдерживал слёзы рассказывая, что после предъявленного ему обвинения в 2017 году он потерял не только работу, но и свою репутацию.

Адвокаты артиста назвали заявителей охотниками за деньгами, а версию обвинения посчитали слабой.

Официальное обвинение в случаях сексуального насилия артисту было предъявлено властями Великобритании в мае 2022 года, после изучения собранных полицией доказательств. Утверждалось, что неправомерные случаи произошли в интервале между 2005 и 2013 годами.