В Британии жюри присяжных признало актёра Кевина Спейси невиновным
- AP
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Соответствующее решение было принято жюри присяжных коронного суда района Сазерк британской столицы.
По данным портала Sky News, актёр едва сдерживал слёзы рассказывая, что после предъявленного ему обвинения в 2017 году он потерял не только работу, но и свою репутацию.
Адвокаты артиста назвали заявителей охотниками за деньгами, а версию обвинения посчитали слабой.
Официальное обвинение в случаях сексуального насилия артисту было предъявлено властями Великобритании в мае 2022 года, после изучения собранных полицией доказательств. Утверждалось, что неправомерные случаи произошли в интервале между 2005 и 2013 годами.