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К 175-летию со дня рождения художника Сурикова открылась выставка в Новосибирске

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В музее Новосибирска открылась выставка к 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова. На экспозиции представлены 39 картин.
К 175-летию со дня рождения художника Сурикова открылась выставка в Новосибирске
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает Сиб.фм.

Уточняется, что на выставке можно узнать о жизни творческого деятеля. Для всех желающих организованы мастер-классы, экскурсии, лекции и просмотры фильмов.

«Искусствоведы говорят, что работы Сурикова — целая философия», — прокомментировала директор художественного музея Новосибирска Екатерина Болдырева.

Экспозиция представлена в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России. 

Ранее сообщалось, что на территориях жилых комплексов (ЖК) Московской области стартовал второй сезон проекта «Театр на районе».

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