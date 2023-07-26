К 175-летию со дня рождения художника Сурикова открылась выставка в Новосибирске

В музее Новосибирска открылась выставка к 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова. На экспозиции представлены 39 картин.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Уточняется, что на выставке можно узнать о жизни творческого деятеля. Для всех желающих организованы мастер-классы, экскурсии, лекции и просмотры фильмов.

«Искусствоведы говорят, что работы Сурикова — целая философия», — прокомментировала директор художественного музея Новосибирска Екатерина Болдырева.

Экспозиция представлена в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России.

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