К 175-летию со дня рождения художника Сурикова открылась выставка в Новосибирске
- Gettyimages.ru
- © Kathrin Ziegler
Об этом сообщает Сиб.фм.
Уточняется, что на выставке можно узнать о жизни творческого деятеля. Для всех желающих организованы мастер-классы, экскурсии, лекции и просмотры фильмов.
«Искусствоведы говорят, что работы Сурикова — целая философия», — прокомментировала директор художественного музея Новосибирска Екатерина Болдырева.
Экспозиция представлена в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России.
Ранее сообщалось, что на территориях жилых комплексов (ЖК) Московской области стартовал второй сезон проекта «Театр на районе».