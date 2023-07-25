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Маск заявил о внедрении финансового функционала в Twitter в ближайшие месяцы

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Специалисты расширят функционал социальной сети Twitter, которая меняет название на X.com, и сделают её финансовым хабом.
Маск заявил о внедрении финансового функционала в Twitter в ближайшие месяцы
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

«В ближайшие месяцы мы добавим комплексный обмен информацией и возможность управлять всем вашим финансовым миром», — рассказал Маск в Twitter.

Он добавил, что теперь название Twitter стало неактуальным.

Ранее Маск сообщил, что «твиты» будут называться «иксами» после ребрендинга приложения. Также, по его словам, новый логотип Twitter с буквой X будут дорабатывать.

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