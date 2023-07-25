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Маск заявил о переименовании твитов в иксы после ребрендинга Twitter

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Публикации в соцсети Twitter на фоне переименования сервиса в X теперь будут называться «иксами».
Маск заявил о переименовании твитов в иксы после ребрендинга Twitter
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

Об этом сообщил владелец компании Илон Маск, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление предпринимателя.

Также он отметил, что купил Twitter для обеспечения свободы слова и ускорения разработки «приложения для всего» под названием X.

«Название Twitter имело смысл, когда просто происходил обмен короткими сообщениями, подобно щебету птиц, но сейчас вы можете публиковать почти всё что угодно, в том числе многочасовые видео», — говорится в заявлении Маска.

Ранее он рассказал, что специалисты будут дорабатывать новый логотип приложения Twitter с буквой X.

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