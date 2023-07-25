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Власти Турции сообщили, что лесные пожары не угрожают объектам туризма

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Власти Турции сообщили, что лесные пожары в Турции не угрожают объектам туризма и отелям. Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в районе Кемера.
Власти Турции сообщили, что лесные пожары не угрожают объектам туризма
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Заявление турецких властей привело генеральное консульство России в Анталье.

«С середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы установилась аномально жаркая погода. В некоторых районах температура воздуха достигала +48—50 °C», — цитирует его ТАСС.

Однако, по заявлениям турецких властей, пожары, вызванные жаркой погодой, не угрожают объектам туризма.

«Огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — рассказали в генконсульстве. 

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дал рекомендации российским туристам, как действовать в связи с лесными пожарами в Турции.

Также на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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