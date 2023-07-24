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Финалист конкурса «Молодые ветра» Милушев поделился ожиданиями от гала-концерта

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Финалист конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Виталий Милушев рассказал, чего ждёт от гала-концерта, который состоится 5 августа.
Финалист конкурса «Молодые ветра» Милушев поделился ожиданиями от гала-концерта
  • Gettyimages.ru
  • © cookelma

«В конкурсе решил принять участие, потому что увидел в нём возможности для себя, а также посмотреть на других участников, так как сам конкурс не ограничен выбором определённой стилистики исполнения — тут можно и рок, и фолк, и поп, что несказанно интересно», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Милушева, он ждёт от финала ярких эмоций и новых знакомств.

«А всё остальное, я думаю, уже решит наше многоуважаемое жюри. Всем участникам желаю отличного настроения и веры в себя», — добавил он.

Ранее одна из членов жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина посоветовала финалистам музыкального состязания запастись терпением и выразила уверенность, что их ждёт интересное творческое будущее.

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