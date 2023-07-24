В Тобольске отреставрируют объекты культурного наследия

В Тобольске планируют начать работы по реставрации объектов культурного наследия (ОКН) на Базарной площади.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на генерального директора «Делового дома на Архиерейской» Эльвиру Черепанову.

«Комплексный и детально проработанный проект работ по сохранению и приспособлению зданий на Базарной площади, а также наша многолетняя экспертиза в восстановлении ОКН дают гарантии того, что легендарное наследие Сибири будет сохранено и получит «вторую жизнь», — отметила Черепанова.

Утверждается, что цель данного проекта заключается в спасении исторических зданий. План состоит в восстановлении электростанции, городских бань и насосной станции, которые находятся в разрушенном состоянии. Кроме того, планируется создание новых архитектурных элементов и туристической инфраструктуры на прилегающей территории.

Указывается, что работы запланированы на период 2025—2027 годов.

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