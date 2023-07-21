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В доме купца Бавыкина в Москве откроют гостиницу после реставрации

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Москва выставила на торги дом купца Бавыкина в районе Преображенское. С победителем заключат договор по городской программе льготной аренды. Так, инвестор отремонтирует здание и откроет в нём гостиницу. Строение является объектом культурного наследия.
В доме купца Бавыкина в Москве откроют гостиницу после реставрации

Дом купца Бавыкина представляет собой двухэтажное строение 1895 года площадью более 400 кв. м, сообщает НСН.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что с победителем торгов заключат договор на 20 лет.

Инвестор проведёт ремонтные работы в здании, а затем откроет в нём гостиницу, после чего получит право арендовать строение по льготной ставке «1 рубль за кв. м в год» согласно условиям городской программы.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что реконструкцию Центра театра и кино на Поварской улице в Москве планируют завершить в 2024 году.

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