В Курганской области ожидается жара выше +30 °C 25—27 июля

В Курганской области температура воздуха поднимется до +31 °C в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: +25...30 °C. 27 июля, день: +31 °C», — уточняется в сообщении.

Ночью температура воздуха опустится до +9...+12 °C, порывы ветра 14—15 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире.