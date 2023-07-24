Узнать больше

В Курганской области ожидается жара выше +30 °C 25—27 июля

Короткая ссылка
В Курганской области температура воздуха поднимется до +31 °C в ближайшие дни.
В Курганской области ожидается жара выше +30 °C 25—27 июля
  • Gettyimages.ru
  • © invizbk

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: +25...30 °C. 27 июля, день: +31 °C», — уточняется в сообщении.

Ночью температура воздуха опустится до +9...+12 °C, порывы ветра 14—15 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы.

Ранее китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить