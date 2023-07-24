В Курганской области ожидается жара выше +30 °C 25—27 июля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Прогноз погоды по Курганской области. 25 и 26 июля, день: +25...30 °C. 27 июля, день: +31 °C», — уточняется в сообщении.
Ночью температура воздуха опустится до +9...+12 °C, порывы ветра 14—15 м/с. Возможны кратковременные дожди и грозы.
Ранее китайский эксперт Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире.