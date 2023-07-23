Узнать больше

Синоптик Ильин спрогнозировал дождливую и тёплую неделю в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, какая погода будет в Москве на следующей неделе.
Синоптик Ильин спрогнозировал дождливую и тёплую неделю в Москве
  • РИА Новости

«На следующей неделе в Москву придёт жара, но ненадолго. Скорее всего, самым жарким днём будет четверг, когда температура поднимется до +28...+30 °C. В этот день обойдётся без дождей», — заявил синоптик.

По его словам, в остальные дни недели дожди присутствуют.

«Не исключено, что прогремят и грозы. Понедельник будет одним из самых холодных дней — +17...+20 °C. Во вторник температура начнёт подниматься, в среду уже в Москве до +25 °C», — уточнил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить