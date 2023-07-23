Синоптик Ильин спрогнозировал дождливую и тёплую неделю в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, какая погода будет в Москве на следующей неделе.

«На следующей неделе в Москву придёт жара, но ненадолго. Скорее всего, самым жарким днём будет четверг, когда температура поднимется до +28...+30 °C. В этот день обойдётся без дождей», — заявил синоптик.

По его словам, в остальные дни недели дожди присутствуют.

«Не исключено, что прогремят и грозы. Понедельник будет одним из самых холодных дней — +17...+20 °C. Во вторник температура начнёт подниматься, в среду уже в Москве до +25 °C», — уточнил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21 °С.