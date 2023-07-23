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Синоптик Котилевская: в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21°С

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Дожди, местами с грозами, и до +21°С ожидается 23 июля в Москве.
Синоптик Котилевская: в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21°С
  • РИА Новости

Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Сегодня облачность будет увеличиваться в Москве, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами», — цитирует её РИА Новости.

Синоптик добавила, что максимальная температура в Москве составит +19...+21°С, а в Подмосковье — от +17°С до +22°С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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