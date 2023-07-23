Синоптик Котилевская: в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21°С
- РИА Новости
Об этом заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
«Сегодня облачность будет увеличиваться в Москве, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами», — цитирует её РИА Новости.
Синоптик добавила, что максимальная температура в Москве составит +19...+21°С, а в Подмосковье — от +17°С до +22°С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.