Диетолог Гридина назвала нежирное мясо птицы идеальным вариантом для ночного перекуса
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«Благодаря содержащемуся в составе триптофану улучшается качество сна, так как триптофан стимулирует выработку мелатонина. Скумбрия, лосось и тунец богаты омега-3. Этот микроэлемент увеличивает количество серотонина в организме, благодаря чему сон становится более глубоким», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.
Триптофан также есть в сыре, который можно есть вместе с крекерами. Для ночного перекуса подойдут и бананы.
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