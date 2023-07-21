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Диетолог Гридина назвала нежирное мясо птицы идеальным вариантом для ночного перекуса

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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о продуктах, подходящих для ночного перекуса. В частности, идеальным вариантом она назвала нежирное мясо птицы.
Диетолог Гридина назвала нежирное мясо птицы идеальным вариантом для ночного перекуса
  • Gettyimages.ru
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«Благодаря содержащемуся в составе триптофану улучшается качество сна, так как триптофан стимулирует выработку мелатонина. Скумбрия, лосось и тунец богаты омега-3. Этот микроэлемент увеличивает количество серотонина в организме, благодаря чему сон становится более глубоким», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

Триптофан также есть в сыре, который можно есть вместе с крекерами. Для ночного перекуса подойдут и бананы.

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